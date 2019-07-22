حكومة كوردستان تعلن جولة مباحثات جديدة مع بغداد لحل مشاكل عالقة

2019/07/22 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الثاني برئاسة مسرور بارزاني، وتمت مناقشة جملة ملفات.وبعد بحث موضوعة اطلاق النار على مطعم باربيل واعتقال منفذه، ناقش المجتمعون النقاط الخاصة بالاجتماع الاول، واكد بهذا الصدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني ضرورة تقديم دوائر الحكومة في الاقليم افضل الخدمات للمواطنيين، والزام الوزراء تطبيق تعليمات المجلس بهذا الصدد.وتطرق الاجتماع لزيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الاخيرة الى بغداد برئاسة مسرور بارزاني، الذي اكد خلال الاجتماع ضرورة توضيح الحقوق الدستورية لمواطني الاقليم عبر الارقام والاحصاءات لمسؤولي الحكومة العراقية.وتم الاعلان خلال الاجتماع ايضا، عن قرب عقد جولة مباحثات بين لجنة مشتركة بين بغداد والاقليم لايجاد الحلول الخاصة للملفات العالقة بين الجانبين.وفي جانب اخر من الاجتماع، تم التباحث حول اهمية تنظيم عمل الحكومة بالطرق الالكترونية وفق ماجاء في برنامج عمل حكومة مسرور بارزاني الجديدة، وتم التأكيد ايضا ان موقع حكومة اقليم كوردستان الجديد اصبح اشبه بالمنصة الجامعة لنشاطات بقية الوزارات والدوائر بطريقة محترفة، على ان تكون مستقبلا متاحة امام جميع مواطني الاقليم، بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة.

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