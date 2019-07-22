ارتفاع درجات الحرارة يتسبب بحرق سيارة في بغداد

2019/07/22 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكنت فرق الدفاع المدني، الاثنين، من إخماد حريق اندلع داخل سيارة بالقرب من جسر باب المعظم وسط العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقته ” كلكامش برس”، أن “فرق مركز الشيخ عمر في جانب الرصافة، أخمدوا نيرانا اندلعت داخل عجلة سايبا صفراء اللون بالقرب من جسر باب المعظم سببه تماس كهربائي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

وكانت الهيأة العامة للأنواء الجوية، قد تنبأت بارتفاع درجات الحرارة خلال الإسبوع الجاري.

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