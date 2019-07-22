2019/07/22 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC ذكرت النائبة عن محافظة نينوى لليال البياتي، ان أداء المحافظ منصور المرعيد “جيد” لكنه يعمل ببطء، مشيرة الى انها تتابع اعماله في المحافظة.وقالت البياتي للمركز الخبري الوطني NNC، “ان أداء المحافظ جيدا، لأنه يعمل ضمن طاقم في ديوان المحافظة”.وتابعت “أنا من المتابعين لموضوع الإعمار ومواضيع المشاريع المستمرة”.واشارت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة عن نينوى عن المرعيد: يعمل ببطء لكن اداءه جيد المركز الخبري الوطني.

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