نفط البصرة تتوقع ارتفاع إنتاج حقل مجنون في 2021

2019/07/22 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت شركة نفط البصرة ارتفاع إنتاج حقل مجنون الى 400000 برميل يومياً في سنة 2021 .وقال معاون مدير عام شركة نفط البصرة احمد فاضل للنعيم نيوز ، إن ” شركته نجحت بإحداث طفرة في العمل بحقل مجنون النفطي بعد إنسحاب شركة شل منه ما أدرى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقل .وتابع فاضل ، …

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