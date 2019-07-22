القبض على 60 متظاهراً حاولوا اقتحام مجلس محلي في بابل

2019/07/22 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل… أعلن مصدر في المجلس المحلي لناحية المدحتية في محافظة بابل، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية اعتقلت 60 متظاهراً حاولوا اقتحام المجلس، فيما أكد إعلام قيادة شرطة بابل أن التظاهرة “غير مرخصة”.وقال المصدر في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “القوات الأمنية ألقت القبض على٦٠ متظاهراً جنوب الحلة بعدما قاموا […]

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