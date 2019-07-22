بالوثائق.. تواقيع حضور جلسة البرلمان اليوم الاثنين

2019/07/22 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، تواقيع اعضاء مجلس النواب الذين حضروا الى جلسة المجلس رقم ٣٤ المقرر عقدها اليوم الاثنين ٢٢ تموز.





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