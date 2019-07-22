نائب: الخلافات السياسية تعطل عقد جلسة البرلمان

2019/07/22 | 15:46

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بغداد :سومر نيوز

عزا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب إلى الخلافات السياسية القا...

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