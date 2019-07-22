2019/07/22 | 15:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: الخلافات السياسية تعطل عقد جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
عزا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب إلى الخلافات السياسية القا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: الخلافات السياسية تعطل عقد جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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