طعمة : نرفض نظام سانت ليغو المعدل 1,9 او حتى 1,7 لكونه يعيد نتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي

2019/07/22 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت كتلة النهج الوطني رفضها للنظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1,9) او (1,7) كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي ولا يتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم باحداث تغيير سياسي مقبول .وقال رئيس الكتلة عمار طعمه في بيان” ان اعتماد ذلك النظام سيضعف التمثيل الحقيقي للمواطنين ويحصر ادارة الدولة بارادة محدودة […]

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