جامعة كربلاء تنجز المرحلة الاولى من مشروع المختبرات الهندسية

2019/07/22 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الفنية والهندسية في جامعة كربلاء، بإنشاء مشروع مختبرات كلية الهندسة، وقاعات لطلبة الدراسات العليا، ضمن مشروع البنى التحتية، لغرس مفاهيم التعليم الريادي وادخال تكنلوجيا التعليم الحديث.وقال رئيس الجامعة باسم خليل السعيدي، ان الملاكات الفنية والهندسية في جامعة كربلاء باشرت بتنفيذ مشروع استحداث خمسة مختبرات متطورة للكهرباء والإلكترونيك، وثلاث قاعات دراسية حديثة لطلبة […]

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