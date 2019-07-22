“فيديوهاتك” وصورك مباحة على “واتسآب” و”تليغرام”

2019/07/22 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيقي التراسل الفوري المشفر “واتسآب” و”تليغرام“، والتي تجعل كافة مقاطع الفيديو الصور الخاصة بالمستخدم “مباحة ومتاحة وسهلة”.وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص أن شركة الأمن السيبراني “سيمانتك” كشفت عن وجود “نقطة ضعف” خطيرة في تطبيقي “واتسآب” و”تليغرام”، التي تمكن الهاكرز من الحصول على كافة ملفات الوسائط الخاصة …

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