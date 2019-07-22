لجنة الطاقة: صادرات كردستان من النفط تؤثر على حصة العراق بحسب اتفاق أوبك

2019/07/22 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، الاثنين، أن ما تصدره كردستان من النفط تؤثر على حصة العراق بحسب اتفاق أوبك.

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