اتحاد الكرة يصدر اعلاناً بشأن حقوق تذاكر بطولة غرب آسيا

2019/07/22 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اعادة فتح عطاءات شراء حقوق تذاكر بطولة غرب اسيا التاسعة للرجال التي ستقام نهاية الشهر الجاري".

وذكر الاتحاد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تم اعادة فتح عطاءات شراء حقوق تذاكر بطولة غرب آسيا وتمديدها ولمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من تموز الجاري ولغاية يوم الخميس المقبل الموافق للخامس والعشرين من الشهر ذاته".وبينت أن "العطاءات تستلم في مقر الاتحاد من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثانية ظهرا علما ان سعر البطاقة خمسة الاف دينار عراقي فقط ".



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