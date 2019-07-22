شرطة الطاقة: القبض على شخص يبتز أصحاب محطات الوقود

2019/07/22 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز احد أصحاب محطات الوقود، باخذ مبلغ مالي قدره (٤٥٠٠) دولار.

وقالت مديرية

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