التربية النيابية: لم نستلم أسماء المرشحين لمنصب الوزارة لغاية الآن

2019/07/22 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري أن لجنته لم تتسلم لغاية ألان أي أسماء مرسلة من قبل رئيس الوزراء لشغل منصب حقيبة

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