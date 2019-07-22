القضاء يرفع قرار الحجز عن الحساب المصرفي الخاص بنادي الميناء

2019/07/22 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال طالب في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة التمييز اصدرت قرارا غير قابل للطعن بالدعوى التي رفعها السيد عامر عبد الوهاب ضد النادي".و اضاف أن" قرار التمييز جاء انصافاً لإدارة النادي التي بذلت جهوداً استثنائية لدفع أكبر قدر ممكن من الضرر جراء الديون المترتبة على الإدارة السابقة ".وأوضح، أن" ادارة نادي الميناء تحملت اعباء كبيرة بسبب التراكمات الكثيرة من ديون مالية و مشاكل ادارية سابقة".واشار الى ان" الإدارة تعمل على عدة إجراءات لغرض تسديد تلك الديون لمستحقيها خلال الفترة المقبلة ".انتهى..م.م

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