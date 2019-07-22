2019/07/22 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس السن للجنة النزاهة النيابية هشام السهيل ان لجنته فتحت ملف مزاد العملة وتحويل العملة الصعبة الى الخارج، مشيراً الى ان اللجنة ستعلن عن نتائج التحقيق بعد اكتماله.وقال السهيل للمركز الخبري الوطني NNC، ان “هناك عدة شبهات فساد للبنك المركزي في الفترات الماضية ولكن التحقيقات لم تثبت خروقات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تقرير “ICLD”..شبهات فساد اخرى تحوم حول البنك المركزي المركز الخبري الوطني.

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