رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة يرفض نظام سانت ليغو

2019/07/22 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة نظام سانت ليغو المعدل 1,9 أو حتى 1,7 لكونه يعيد إنتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد وقال : نكرر رفضنا للنظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1,9) او (1,7) كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي و لا تتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم بإحداث تغيير …

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