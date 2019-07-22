تحذيرات برلمانية من تنامي لعصابات داعش في مدن حوض حمرين بديالى

2019/07/22 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذر نائب عن محافظة ديالى، اليوم الاثنين، من تنامي خطر عصابات داعش على عدة مدن في المحافظة، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة المحافظة

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