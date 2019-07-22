قتلى في انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية

2019/07/22 | 16:24

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أسفر انفجار قنبلة خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، عن مقتل 17 شخصا، وإصابة 28 آخرين، حسبما قال مسؤولون

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