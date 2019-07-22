2019/07/22 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اكتمال الإطار المؤسسي لرؤية العراق للتنمية المستدامة الفين وثلاثين، والتي تسعى نحو مواطن متمكن في بلد آمن ومجتمع موحد، في ظل اقتصاد متنوع وبيئة مستدامة، ينعم فيها بالعدالة والحكم الرشيد.

وبين الدليمي، ان مشاركة العراق في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عززت من القدرات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الشراكات القوية التي فعّلتها مشاركة الوفد العراقي مع المجتمع الدولي، وبيان الدعم المطلوب للجهود المتحققة خلال عرض الوزير لتقرير العراق الطوعي الأول.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: اكتمال الإطار المؤسسي لرؤية العراق للتنمية المستدامة2030) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: اكتمال الإطار المؤسسي لرؤية العراق للتنمية المستدامة2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).