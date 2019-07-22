ثلاث ضربات للنوارس في الميركاتو الصيفي

2019/07/22 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكمل نادي الزوراء، اتفاقه مع ثلاثة لاعبين من اجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية “الميركاتو” المقبلة.وقال مصدر في ادارة النادي لـ/ المعلومة /، إن “ادارة نادي الزوراء، اكملت الاتفاق مع ثلاثة لاعبين من اجل تمثيل الفريق خلال منافسات الموسم المقبل”.واوضح المصدر، أن “ادارة نادي الزوراء اتفقت مع حارس الكرخ محمد […]

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