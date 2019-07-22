2019/07/22 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان، اليوم الاثنين، عن ورود مجموعة من التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية السابعة و العشرين المنعقدة في مطلع شهر تموز الحالي التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية و تحسين بيئة الأعمال في العراق .وقال علاء عبد الحسين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقر توصيات المهمة لمحافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقر توصيات المهمة لمحافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).