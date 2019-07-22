الكمارك … ضبط كاميرات مراقبة مخالفة في كمرك مطار بغداد وإعادة مواد بناء فاشلة بالفحص في الشيب

2019/07/22 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين ٢٠١٩/٧/٢٢ عن ضبط كاميرات مراقبة مختلفة الانواع في كمرك مطار بغداد الدولي اذ حاول مسافر اجنبي ادخالها للبلد عبر صالة المسافرين خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. واضافت الهيئة انه تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل ،كونها وردت بدون موافقات رسمية .وأضافت الهيئة ان […]

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