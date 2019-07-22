اسطنبول: ترحيل السوريين مستمر

2019/07/22 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت ولاية إسطنبول إن عملية إلقاء القبض وترحيل الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية مستمرة.وأضافت الولاية، في بيان أنها أعطت “مهلة حتى تاريخ 20 أغسطس القادم للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون بها حتى يعودوا إلى محافظاتهم، والذين لا يعودون حتى نهاية المهلة

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