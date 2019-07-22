في اليوم الثالث لـ

2019/07/22 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، تفتيش وتطهير وتأمين 28 قرية و20 بستانا، فيما تمكنت من تفجير وتفكيك سبع عبوات ناسفة والعثور على ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي أثناء اليوم الثالث من المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر".وقال موفدنا، إن قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وعمليات بغداد و والرد السريع و الشرطة الاتحادية مسنودة ...

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