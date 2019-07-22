المهندس لشيوخ عشائر الطارمية: إرادة النصر تهدف لحماية القضاء وتعاونكم كفيل بإعادة الاستقرار (صور)

2019/07/22 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إن التعاون بين اهالي الطارمية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية كفيل بإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، لافتا إلى أن الهدف الاساس لعمليات إرادة النصر هو تأمين القضاء ودعم المواطنين.وقال المهندس خلال لقاء جمعه بعدد من شيوخ عشائر قضاء الطارمية شمالي بغداد، إن "عمليات إرادة النصر تهدف ...

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