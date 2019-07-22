مضيق هرمز .. وحرب ناقلات النفط – تقرير

2019/07/22 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتصاعد التوتر في مضيق هرمز بعد احتجاز الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” ورفع العلم الايراني عليها، ويعتبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات في العالم وأكثرها حركة للسفن.

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