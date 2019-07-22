2019/07/22 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضيق هرمز .. وحرب ناقلات النفط – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يتصاعد التوتر في مضيق هرمز بعد احتجاز الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” ورفع العلم الايراني عليها، ويعتبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات في العالم وأكثرها حركة للسفن.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضيق هرمز .. وحرب ناقلات النفط – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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