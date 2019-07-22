المهندس لشيوخ عشائر الطارمية: إرادة النصر تهدف لحماية القضاء وتعاونكم كفيل بإعادة الاستقرار

2019/07/22 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الاثنين، إن التعاون بين اهالي الطارمية وقوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية كفيل بإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، لافتا إلى أن الهدف الاساس لعمليات إرادة النصر هو تأمين القضاء ودعم المواطنين.

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