2019/07/22 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان على ستة مواد ضمن مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على ستة مواد ضمن مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على ستة مواد ضمن مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).