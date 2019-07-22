إعادة العمل بالعقود المرورية في كربلاء ابتداء من هذا التاريخ

2019/07/22 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن مدير اعلام مديرية مرور كربلاء الرائد رياض الحمداني، الاثنين، أن الاسبوع المقبل سيشهد اعادة العمل بالعقود المرورية التي توقفت بداية شهر تموز الجاري.وقال الحمداني لـ /المعلومة/ إن “الاسبوع المقبل سيشهد اعادة العمل بالعقود المرورية التي توقفت نتيجة انقضاء العقد بين الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة”.وأضاف، أن “مديرية مرور كربلاء […]

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