2019/07/22 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقوش بــ إسم "صدام حسين" .. تخلق خلاف بين فريقين ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقوش بــ إسم "صدام حسين" .. تخلق خلاف بين فريقين ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).