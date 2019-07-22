2019/07/22 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إعلان السلطات الإيرانية تفكيك شبكة “جواسيس” عاملين لصالح CIA كاذب كليا، فيما هدد إيران بأن أوضاعها الاقتصادية ستواصل التدهور.وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “التقرير حول إلقاء إيران القبض على جواسيس تابعين لـ CIA كاذب كليا.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يعلق على إعلان إيران تفكيك شبكة تجسس لـCIA ويهدد من جديد المركز الخبري الوطني.

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