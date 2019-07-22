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رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصل العاصمة الايرانية طهران


رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصل العاصمة الايرانية طهران
2019/07/22 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدر نيوز/ متابعة …

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