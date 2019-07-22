عبد المهدي يصل إلى ايران

2019/07/22 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، الى طهران في زيارة رسمية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل، اليوم الاثنين، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارودة رسمية".يشار الى أن عبد المهدي أعلن نهاية آيار الماضي أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

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