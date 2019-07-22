تقرير إيراني “يفسر” زيارة عبد المهدي المفاجئة إلى طهران

2019/07/22 | 16:50

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سومر نيوز: بغداد..



تشير تسريبات كشفت عنها وسائل إعلام إيرانية، إلى زيارة مفاجئة يعتزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ...

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