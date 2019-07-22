معارضة الحكمة و”احلام المليونية”

2019/07/22 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / حسن حامد سرداح…

في مقطع فيديوي قصير نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ظهر مجموعة من الشباب في محافظة البصرة...

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