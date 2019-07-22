2019/07/22 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معارضة الحكمة و”احلام المليونية”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / حسن حامد سرداح…
في مقطع فيديوي قصير نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ظهر مجموعة من الشباب في محافظة البصرة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معارضة الحكمة و”احلام المليونية”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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