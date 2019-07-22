سلم الرواتب على طاولة نقاش وزارتي المالية والتخطيط

2019/07/22 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة المالية، الاثنين، عزمها إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لحل مشكلة الانفاق العام.

وذكر بيان للوزارة تلقته “كلكامش برس”، إن “وزير المالية فؤاد حسين ترأس الاجتماع الخامس عشر لإعداد استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 – 2022 بحضور عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب واعضاء من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أنه تم “مناقشة سقوف الانفاق العام بما فيه الانفاق الجاري والاستثماري الخاص بجميع الوزارات من قبل وزارة المالية و وزارة التخطيط ومناقشة اسعار النفط وعلاقتها بالموازنة”.

وأشار البيان إلى أن “الوزارة تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الانفاق العام من خلال إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين والتوقف عن المديونية واللجوء إلى عقود الشراكة”.

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