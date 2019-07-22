صادقون تحمل وزراء التربية السابقين مسؤولية ارتفاع معدلات الرسوب

2019/07/22 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، وزراء التربية السابقين مسؤولية ارتفاع معدلات الرسوب في الصف الثالث المتوسط.وقال النائب حسن سالم في مؤتمر صحفي، ان “تدني المستوى التعليمي والذي نتج رسوب اكبر من 10 الاف طالب من طلبة الصف الثالث متوسط، اصبح عبء جديد من اعباء الواقع العراقي “.

واضاف ” اذا دققنا بقضية الرسوب لوجدنا ان هناك عدة اسباب، من هذه الاسباب هم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية في الحكومات السابقة، ولانحمل الوزير الحالي وكالة قصي السهيل “، مبينا ان الوزراء السابقين يتحملون المسؤولية وكان همهم الوحيد ليس رفع مستوى التعليم، و المشكلة الاساسية داخل وزارة التربية هي الفساد وطبع الكتب المدرسية اضافة الى وجود مسؤولين داخل الوزارة، هم في واد والعملية التربوية في واد اخر “.

وتابع القول ان “تغير المناهج الدراسية دون وجود مقدمات مسبقة من قبل وزارة التربية، ادى الى تدني المستوى التعليمي وما وصل اليه من نسبة رسوب لدى صفوف الثالث المتوسط “.

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