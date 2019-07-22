أمانة بغداد تعلن فتح 3 شوارع وازالة أكثر من 60 تجاوزا شرقي العاصمة

2019/07/22 | 16:54

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد عن ازالة سوق المشتل بالكامل ضمن المحلة 729 شرقي العاصمة.

وأشارت الأمانة في بي...





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