الامانة تزيل سوق المشتل

2019/07/22 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة عن ازالة سوق المشتل بالكامل ضمن المحلة 729 شرق بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "بلدية بغداد الجديدة قامت بازالة السوق العشوائي المسمى شعبياً بسوق المشتل وفتح ثلاثة شوارع هي شارع المصرف وشارع الحاسبة وشارع 40 والتي كانت مغلقة بفعل تجاوزات السوق".واضاف ان "حملة الإزالة تضمنت ازالة اكثر من 60 تجاوزاً تراوح بين 30 كشك والمتبقي جنابر وبسطات وتجاوزات اخرى مختلفة".وتابع ان "سوق المشتل هو احد التجاوزات التي كانت تحتمي بالكتل الكونكريتية الخاصة بكراج بعقوبة القديم التي قامت امانة بغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد برفعها مؤخرا بإشراف مكتب امين بغداد لتقوم بعدها الكوادر البلدية بازالة تجاوزات السوق بعد إنذارهم في وقت سابق".انتهى

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