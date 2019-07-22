اللاعب الفرنسي جريزمان: ميسي لم يرحب بقدومي لبرشلونة والعلاقة مع اللاعبين بدأت سيئة

2019/07/22 | 16:55

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يلتقي فريق برشلونة نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي يوم غد الثلاثاء وديا خلال الجولة التحضيرية للفريق الإسباني في اليابان استعدادا للموسم الجديد.

تحدث اللاعب الدولي

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