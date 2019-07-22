العثور على مضافات لداعش ورفع عبوات ناسفة جنوب سامراء

2019/07/22 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 42 بالحشد الشعبي والقوات الامنية، الاثنين، على مضافات لداعش ورفعت عددا من العبوات الناسفة جنوب سامراء.

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