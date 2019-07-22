اعتقال متهم بكتابة عبارات تهديد على دار شرقي بغداد

2019/07/22 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، الاثنين، بإلقاء القبض على متهم بكتابة عبارات تهديد على دار شرقي بغداد.

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