2019/07/22 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجار

عبد صبري أبو ربيع

انفجـــار انفجــــار

والموتُ موت حمار

تقتلون الحياة

وتقتلـون الكبــــار والصــغار

وأنتم من بلدي وأبنائي الكبار

لماذا الشـقاق

ولماذا الانتحار

وكلنا من هذا الوطن

وهذه الــدار

أرض الأنبياء

ذهبٌ وحضـــارة وأنهار

ومنتحرٌ لا يعرف الحياة

إلا الدمار

وشقــيٌ لا يعـــرف القيم

ولا الاعتذار

يقتلُ الخير ويفتح الأبواب

لأجنبيٍ غدار

وثلةٌ ٌ تنتـهك القانـون

وشريـعة الله والأطهار

وصوت الله في المآذن

والكنيسة يدار

لـِم الانفجــار

لِـم الخراب ولِم أفعال العــار

أأوصى بهما محمد أم عيسى

أم صاحب الاقدار

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