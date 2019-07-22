مجلس النواب يعتمد سانت ليغو 1.9 كقاسم انتخابي في قانون مجالس المحافظات

2019/07/22 | 17:22

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر نيابي، الاثنين، بان مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 كقاسم انتخابي في تعديل قانون انتخابا...

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