ثلاثة عروض على طاولة اتحاد الكرة لشراء تذاكر مباريات غرب آسيا

2019/07/22 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، ثلاثة عروض من متعهدين من اجل شراء بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في كربلاء واربيل خلال الفترة من 30 تموز الجاري ولغاية 14 اب المقبل.وقال مصدر في الاتحاد لـ /المعلومة/ إن “اتحاد الكرة تلقى ثلاثة عروض من متعهدين بخصوص بيع تذاكر مباريات غرب اسيا”.وبين أن […]

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