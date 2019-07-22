غريزمان يفجر مفاجأة بشأن ميسي ونيمار

2019/07/22 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، الوافد الجديد لنادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، الاثنين، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لم يتحدث معه ولم يهنئه بعد انضمامه لصفوف العملاق الكتالوني، فيما تحدث عن إمكانية انضمام البرازيلي نيما ردا سيلفا إلى الفريق.وكشف غريزمان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مباراة برشلونة الودية، الثلاثاء، أمام تشلسي

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