2019/07/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "بلدية بغداد الجديدة قامت بإزالة السوق العشوائي المسمى شعبياً بسوق المشتل وفتح ثلاثة شوارع هي شارع المصرف وشارع الحاسبة وشارع 40 والتي كانت مغلقة بفعل تجاوزات السوق".وأضافت أن "حملة الإزالة تضمنت ازالة اكثر من 60 تجاوزاً تراوح بين 30 كشك والمتبقي جنابر وبسطات وتجاوزات اخرى مختلفة".وأوضحت الأمانة، أن "سوق المشتل هو أحد التجاوزات التي كانت تحتمي بالكتل الكونكريتية الخاصة بكراج بعقوبة القديم التي قامت امانة بغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد برفعها مؤخراً بإشراف مكتب امين بغداد لتقوم بعدها الكوادر البلدية بإزالة تجاوزات السوق بعد إنذارهم في وقت سابق".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تزيل سوق المشتل بالكامل وتفتح ثلاثة شوارع شرق العاصمة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تزيل سوق المشتل بالكامل وتفتح ثلاثة شوارع شرق العاصمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).