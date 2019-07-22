2019/07/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل… كشفت مديرية الشؤون الداخلية، اليوم الاثنين، عن إعتقال متهم ينتحل صفة ضابط في محافظة بابل.وأفادت المديرية في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “معلومات توفرت من قبل مصادرنا بوجود احد الأشخاص المطلوبين الى القضاء فى إحدى القرى الزراعية التابعة الى قضاء المحاويل”، مشيراً الى انه “جرى التنسيق مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشؤون الداخلية: القبض على متهم بالاحتيال ينتحل صفة ضابط في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشؤون الداخلية: القبض على متهم بالاحتيال ينتحل صفة ضابط في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).