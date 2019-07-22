مجلس النواب ينهي التصويت على 20 فقرة ومادة من قانون انتخابات المجالس المحلية

2019/07/22 | 17:25

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الإثنين، 22 تموز، 2019، إن دولا أوروبية وعربية تتفق مع العراق في رؤيته تجاه الأزمة الأمريكية الإيرانية.

وذكر الصحاف، في مقابلة صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، أن "وزارة الخارجية

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بوصول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصل قبل قليل إلى العاصة الإير

بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، على نسخة مسربة لمسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي يصوت البرلمان حاليا على مواده، فيما اعتمد البرلمان على نسبة 1.9 في القاسم الانتخابي في الانتخابات المقبلة.

وبدأ مجلس النوا

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